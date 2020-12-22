事隔253天，台灣再現新冠肺炎的本土個案，再過幾天的聖誕節與跨年夜活動，勢必有大批民眾湧入，引發防疫疑慮。藍委魯明哲下午質詢時關切政府是否發布更嚴格管制措施，或取消活動，衛福部長陳時中表示，整體防疫根據集會遊行指引，若有本土案例查不到感染源，或者有散發性的社區感染，才會升級。

行政院長蘇貞昌今天接續到立法院施政報告總質詢。藍委魯明哲表示，今天出現的本土案例，勢必影響各縣市即將舉辦的阿妹、五月天演唱會、各縣市的耶誕、跨年晚會等大型活動，尤其許多人已付費買門票、訂房，政府是否發布更嚴格管制措施？甚至取消？務必儘早規劃、發布訊息，讓業者、民眾有時間因應。

衛福部長陳時中回答，整體防疫根據集會遊行指引，若有本土案例查不到感染源，或者有散發性的社區感染，才會升級。他強調，因應事實需要的情況，衛福部會跟縣市政府討論各種舉辦的型態，原則上強力要求戴口罩、勤洗手，有疾病相關症狀、自主健康管理者都不能出席，詳細內容會再與各縣市討論決定。

另外，近期農委會、衛福部相繼公布的「台灣豬標章」和「台灣豬貼紙」，炒得沸沸揚揚，魯明哲說，衛福部提供的台灣豬貼紙，未經申請、審查就可自行下載，是否會造成少數不肖店家魚目混珠的僥倖心理，讓消費者更讓分辨有否含萊劑的豬肉。

陳時中表示，衛福部的標示做的是事後查核，但內容不能有錯誤，對於誇大虛偽不實的標示，將依食安法裁罰，店家有用到哪一國的豬肉就要標示那個國家。蘇貞昌則指出，若賣的是外國豬肉，卻貼著圓圓的本國豬標示，這就是假的，要受處罰，需負法律責任。

不過，魯明哲提醒，政府的萊豬標章是業者護身符，也是消費者辨識的平安符，不應出現各自為政的雙頭馬車情形，而且等到吃了出問題，再做事後審查根本是無濟於事。

(中時 )