第九屆「台新銀行名人慈善配對賽」12月20日在桃園市大溪球場進行比賽，現場邀請到多位高球好手參與，除該行長期贊助的世界球后曾雅妮、國內最佳球員吳佳晏、陳之敏外，尚有旅居日本表現優秀的台灣選手蔡佩穎，及甫於10月美國Symetra Classic賽事奪冠的錢珮芸等多位LPGA優秀選手一同參加。

台新銀行表示，這次配對賽延續傳統，由高球名將與受邀台新銀行財富管理客戶配對切磋球技並貢獻愛心，場面十分熱絡。台新金控董事長吳東亮在開球前，特別表達對客戶一路陪伴、相挺的感謝，並表示2020年台新金控至11月累計獲利近140億元，在疫情及降息影響下，台新營運狀況依然穩健，仍有不錯的表現。

台新銀行指出，該行8月推出Richart Life App打造的數位金融生態圈，實現支付、點數、生活優惠及金融服務的串聯服務，短短三個月突破百萬會員數。台新決議併購保德信人壽，完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎，結合台新既有銷售通路，提供給客戶更創新的金融商品及更多元的金融服務。

參加配對賽的台新銀行財富管理貴賓暨資深球友王先生分享說，上周打出個人第五次一桿進洞，非常開心，多年來海內外資產皆交由台新財富管理，更看到台新用心投入慈善的精神，為了響應這份精神，也決定讓更多人一起分享好運，因此他於球賽現場宣布以個人名義捐出1,000萬元成立個人信託，希望未來幫助清寒學生，並透過台新銀行公益慈善基金會的公益平台，協助更多社福團體，讓「愛的力量」更遠播。

台新銀行強調，該行長期支持國內高爾夫球運動，多年來培育的選手們屢創佳績，這次她們也用實際行動讓愛的力量持續傳遞，台新銀行也期勉優秀選手們持續在重要舞台發揮實力，延續這個充滿歡樂與愛心的傳統。

(工商 )