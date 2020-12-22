東和鋼鐵砸9.05億元擴建加工中心 17:492020/12/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵（2006）公告，該公司董事會通過自地委建桃園加工中心擴建新台幣9.05億元預算案。東和表示，主要是增加一些裁剪加工設備，以提供鋼筋下游服務，擴展鋼筋業務。 央廣、台糖、15家鋼鐵業 盼放寬輪班間隔 高雄加工區「前瞻」大翻身 預售廠房9成完租 (工商 ) #東和鋼鐵 #東和 #擴建 #加工中心 #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中義母公司IEMCA 精耕高階醫材加工市場 04:102020/12/22 產業．科技 高雄加工區助5G發展 90%空間完租投資逾百億 16:002020/12/22 財經 熱錢燒不停 航運、鋼鐵股爆天量 04:102020/12/22 財經要聞 鋼鐵、航運高檔爆量震盪 集團股竄起 11:412020/12/22 財經 泰國GRP 1買下勝陽能源9成股權 大同15億出售太陽能孫公司 04:102020/12/22 證券．權證 5家廠商再簽約進駐高雄加工區 助攻智慧物聯網產業 12:122020/12/22 財經 《鋼鐵股》鐵礦石飆高價 鋼價漲勢估延燒 12:162020/12/22 財經 《電機股》融資戰外資 大同短線漲逾5成 10:342020/12/22 財經 《鋼鐵股》Q4營運銳利 聚亨續躍漲停 12:502020/12/22 財經 《集中市場》本土病例嚇「疫」跳 三大法人賣超118.41億元 15:062020/12/22 財經 《類股》鋼筋年前易漲難跌 豐興、東和鋼鐵續漲 10:342020/12/22 財經 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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