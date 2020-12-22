玉管處新書《植到玉見你》，飄文青風。（廖志晃攝）

興大教授曾喜育，說明生態調查的過程。（廖志晃攝）

玉山國家公園面積只有台灣的3％，卻擁有半數以上的原生植物！玉管處委託國立中興大學研究團隊，進行為期4年的生態調查，完成《植到玉見你》新書，以文青風寫作風格和創意美編，呈現從塔塔加到玉山主峰間，高山植物的前世今生。

玉管處長鍾銘山表示，國立中興大學森林學系教授曾喜育、曾彥學教授領銜的研究團隊，將4年來的生態調查成果，透過文青風寫作風格與創意美編，將艱深難懂的科學研究成果，轉化為活潑易理解的文章，並加入自然史發展歷程，及社會大眾的生活經驗，讓讀者體會塔塔加至玉山主峰沿途的植物生態，達到國家公園保育、教育及遊憩體驗目標。

曾喜育表示，2016年起受玉管處委託，與曾彥學教授一同帶領研究團隊調查，前3年進行塔塔加─玉山主峰線步道沿線，高山植物開花結實調查；後1年進行塔塔加開花草本，或木本植物資源普查登錄，建立維管束植物種類清單，評估稀有植物保育與歸化植物。

生態調查成果彙編成《植到玉見你》─塔塔加．玉山主峰步道綠色盛宴，為了讓書籍容易閱讀，因此，以讓人心領神會的標題分章，包括「玉山是我們共同的名字」，介紹以玉山為名的植物；「那些花兒代表我心」依賴動物昆蟲傳播授粉的植物；「在天願作比翼鳥」依賴風力傳播的植物；「祈禱和你一起慢慢變老」長壽與寄生植物；「菜米油鹽醬醋茶」與日常相關的植物；「毒你千遍也不厭倦」淺談玉山有毒植物；「你不是我的茱麗葉」介紹外來種植物等，呈現100種維管束植物解說資料。

(中時 )