威盛集團旗下的建達國際公司爆發掏空案，前雲計算商品營運處協理蔡璧舟竟是咬「建達布袋」的最大老鼠，阻斷下游廠商與建達本身的交易通路，再用「低買高賣」的手段賺取本該屬於建達的利潤，調查局台北市調處偵辦這件企業肅貪案，深入追查經理人和業務員收受回扣，以及欺騙公司套取款項，讓蔡伏首認罪並賠償建達公司1000萬元，總共替建達追回4298萬元。

檢調發現，蔡璧舟等人在建達公司任職，卻在外另成立「儒樺」等4家人頭公司，當建達產品價格下降時，就大批低價出貨給他們設立的人頭公司，等到價格上漲，再以高價賣給建達的下游廠商。

由於蔡等人是業務主管單位的人馬，掌握出貨管道，為了「挖」建達公司的利潤，竟然向下游廠商編造「建達公司不能直接出貨給終端銷售商」的理由，讓下游廠商只能向蔡等人掌握的人頭公司進貨。

此外，蔡璧舟明知建達公司是代理商，只有販賣3C相關設備，很少提供安裝服務，但卻以他自己能掌握的儒樺等人頭公司為請款公司，向建達多次申請安裝服務費，再提供不實的工程驗收單、完工驗收單等向建達公司請款，陸續挖走建達公司4000多萬元，幸經檢調偵辦，涉案人認罪賠償，為建達公司追回4298萬元損失。

(中時 )