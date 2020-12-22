醉男路邊發酒瘋 拿槍射救護車

36歲柯姓男子20日晚喝完酒後，與友人沿著艋舺大道步行，此時突然有救護車鳴笛經過，喝茫的柯男覺得很吵，拿出隨身的鋼彈BB槍，抓狂似朝救護車射擊，救護人員將傷者送醫後報警，警方日前逮捕柯男，全案依妨害公務、恐嚇、毀損罪送辦。

警方調查，柯男當天與友人到附近飯店喝喜酒，結束後走出飯店，此時突然有救護車鳴笛經過，不勝酒力的柯突然拿出預藏的BB彈朝車射擊，友人見狀嚇了一跳，不斷勸阻，並攔下路邊計程車載柯離去。

救護人員事後檢查，發現車子右前側有1直徑約1公分的彈孔，立刻報警處理，警方到場鑑識後並調閱監視器，鎖定柯男涉有重嫌。

警方事後查緝柯男到案，並查扣作案的BB鋼彈槍，柯男表示自己喝多了，對不當行為感到後悔，槍枝經初步鑑定後未達殺傷力標準，訊後將他移送法辦。

萬華分局呼籲民眾聚敘飲酒時，盡興適量即可，切勿過量導致脫序行為，以免造成憾事。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )