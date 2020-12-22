2020亞洲機器人運動競技大賽，日前在龍華科技大學進行總決賽，國立竹山高中資料處理科學生吳宗昇、潘子茵、蘇冠丞及李心妤，以自行設計的創意軌道解題模擬軟硬體，研究各種軌道組合與相對應的尋跡操控程式，在全國總決賽勇奪總冠軍。

亞洲智慧型機器人大賽，在1989年由當時任教於國立台灣師範大學工業教育系的謝澄漢教授發起，分成社會組、大專組、高中高職組、國中組以及國小組等；2020年分成北中南東4區，各分區賽取前2名晉級全國總決賽，竹山高中學生於中區賽取得「機器人飆創意軌道高中職A組」冠軍，晉級全國賽。

近年來，竹山高中資料處理科配合108課綱，重視實作的理念，發展機器人應用設計特色課程，培訓選手參加各項賽事，學生除了學習基本的機器人程式設計技巧，還需針對競賽任務設計機構與研究解題策略。

「機器人飆創意軌道競賽」，當場公布4個軌道板，選手需於時限內拼接軌道，讓自走車順暢完成任務，考驗學生的軌道設計能力與自走車循跡程式容錯功力。

隊長吳宗昇表示，這項賽事需要團隊成員共同合作，以及臨場反應能力，感謝團隊成員的努力付出，及資處科主任歐文性的指導，獲得總冠軍讓1年來的辛苦，有了回報。

(中時 )