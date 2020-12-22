1名從事餐飲業的57歲婦人，長期深受腰痛毛病所困擾，礙於工作忙碌一直隱忍疼痛遲遲未就醫，只靠痠痛貼布及消炎止痛藥緩解症狀。某日症狀加劇嚴重到連50公尺的距離都無法行走，站立5至10分鐘就得坐下，求診神經外科診斷婦人是脊椎滑脫、脊椎狹窄，經微創腹側腰椎融合手術後，已可正常行走與工作。

收治該名婦人的光田綜合醫院神經外科醫師程久俊表示，常見的脊椎退化多源於椎間盤，重建椎間盤並恢復支撐高度，才能解決疼痛問題。

以往傳統經由後背腰椎手術，需破壞骨關節、撥弄神經，才能取出損壞的椎間盤，再於空腔中置入椎間融合器（俗稱椎籠）以及人工骨替代物，促進腰椎椎體的骨骼生長，但因部分術後疼痛度較高，患者術後需多日方能下床活動，住院日7到10天，返家後也需長期休養，照護較不易，也讓許多患者在手術前望之卻步，遲遲不敢動手術之因素。

神經外科醫師程久俊表示，常見的脊椎退化多源於椎間盤，重建椎間盤並恢復支撐高度，才能解決疼痛問題。（圖／程久俊醫師提供）

程久俊醫師表示，這名婦人希望術後能儘快回到工作崗位並恢復自理能力，故程醫師建議選擇微創腹側腰椎融合手術，傷口從腹部側面進入脊椎側面，將受損的椎間盤取出後，置換腰側位融和器代替，再從後方以微創骨釘做固定。所以不會撥弄神經，能保留更多健康的脊椎骨頭與關節，且可大幅降低癱瘓的風險。患者術後隔天可下床走動，3 至5天後即可出院。上述婦人於術後3周返回店裡工作，術後2個月回診時，恢復良好。

一般傳統腰椎手術，患者多半使用自體骨頭或是骨骼銀行中的異體骨頭，放入脊椎空腔做融合，術後需1年脊椎才能癒合長好。

新一代人工替代骨，由於含有適量的矽，矽在骨頭的生長階段上扮演必要的角色，研究證實可加速骨頭生成，增加蛋白質的吸收，骨母細胞的附著，加速手術後骨頭的癒合。且因具有良好的黏性與可塑性，手術後能持續作用於使用部位，術後約3到6個月即可發現骨頭已固定生長成型。需注意的是，手術部位若有感染或腰椎有腫瘤者，不適合椎間融合人工替代骨。

程久俊醫師提醒，脊椎手術後應避免提5公斤以上之重物，且注意不要摔倒、大力碰撞，術後約4到6周即可返回工作。脊椎側彎、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎腔狹窄的患者，都適用微創腹側腰椎融合術，此手術為新式微創手術，民眾應慎選熟悉此術式的醫師，方能達到安全改善疼痛且有保障品質之醫療。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)