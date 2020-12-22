萊豬進口爭議持續延燒，台灣民意基金會董事長游盈隆日前表示，在野黨和民間反萊豬的火越燒越大，照這樣的政治步調走下去，他認為民進黨在「2022九合一地方選舉，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危」。資深媒體人謝寒冰對此表態，「這個(萊豬)效應真的不是開玩笑」。

游盈隆分析，2021元旦萊豬正式開放進口，下半年國民黨所提萊豬公投案勢必會舉行，「這等於是蔡英文總統給已經奄奄一息的國民黨『好大一把槍』，用來打擊民進黨政府，不諷刺嗎？」他直言，照這樣的政治步調走下去，「2022九合一地方選舉，蔡英文所領導的民進黨不但收復失土前景黯淡，洗刷2018歷史性挫敗的機會之窗正悄悄關上，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危。」

謝寒冰在政論節目《TVBS新聞大白話》中說，「其實這個(萊豬)效應真的不是開玩笑，因為你今天戕害的是我們未來下一代的健康，開什麼玩笑，如果有利益可圖，只害到自己，那很多成年人就會覺得算了，但會害到下一代，我不跟你拚命的話，那要做什麼呢？」

謝寒冰進一步批評，「民進黨沒考慮到父母心態，這時候進口萊豬毒民眾，搞什麼飛機！」

(中時新聞網)