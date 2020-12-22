台東大學附設實驗國民小學日前辦理校慶運動會，校方定出嚴謹的賽事規定，在大隊接力項目，7個班級共5班喪失比賽資格，遭學生家長怒斥，錄影存證根本找不出犯規，校方更遲遲不回應，直至22日學校才表示已召開會議處理中。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東大學附設實驗國民小學日前辦理校慶運動會，校方定出嚴謹的賽事規定，在大隊接力項目，7個班級共5班喪失比賽資格，遭學生家長怒斥，錄影存證根本找不出犯規，校方更遲遲不回應，直至22日學校才表示已召開會議處理中。

學生家長投訴，孩子就讀東大附小，2019年時參加校慶運動會大隊接力，班上有1名學生接完棒準備離開跑道，被裁判判定擋住第一跑道的選手，因此整班喪失比賽資格，跟冠軍擦肩而過。

班級內的學生為了雪恥，今年校慶前特地密集練習，放學後每天留校跑操場10圈。12日運動會當天，學生滿心期待能抱回大隊接力冠軍，卻再次被取消資格。學生家長指出，6年5班「倒贏」其他班級整整一圈，正當欣喜即將奪冠，結果比賽結束被判失格，學生也哭成一片。

「7個班就有5個班被宣布失格，太誇張了！」家長說，孩子就讀的6年5班，被判定因「超過接力區」而失去比賽資格，賽後檢視錄影畫面卻找不到犯規，班導曾向校方反映，也遲遲得不到回應，連當時判定犯規的裁判都找不到，家長希望校方給予回應。

校長黃雪萍表示，目前已在處理中，待會議釐清後將說明，至於家長反應規範過於嚴謹部分將會予以調整，希望讓賽事更符合學生需求。

(中時 )