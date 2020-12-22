台東大學附設實驗國民小學日前辦理校慶運動會，校方定出嚴謹的賽事規定，在大隊接力項目，7個班級共5班喪失比賽資格，遭學生家長怒斥，錄影存證根本找不出犯規，校方更遲遲不回應，直至22日學校才表示已召開會議處理中。
學生家長投訴，孩子就讀東大附小，2019年時參加校慶運動會大隊接力，班上有1名學生接完棒準備離開跑道，被裁判判定擋住第一跑道的選手，因此整班喪失比賽資格，跟冠軍擦肩而過。
班級內的學生為了雪恥，今年校慶前特地密集練習，放學後每天留校跑操場10圈。12日運動會當天，學生滿心期待能抱回大隊接力冠軍，卻再次被取消資格。學生家長指出，6年5班「倒贏」其他班級整整一圈，正當欣喜即將奪冠，結果比賽結束被判失格，學生也哭成一片。
「7個班就有5個班被宣布失格，太誇張了！」家長說，孩子就讀的6年5班，被判定因「超過接力區」而失去比賽資格，賽後檢視錄影畫面卻找不到犯規，班導曾向校方反映，也遲遲得不到回應，連當時判定犯規的裁判都找不到，家長希望校方給予回應。
校長黃雪萍表示，目前已在處理中，待會議釐清後將說明，至於家長反應規範過於嚴謹部分將會予以調整，希望讓賽事更符合學生需求。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。