南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，開幕半年，已有20萬人次入園！明年起實施新制，每日入園上限提高到2000人，改為周三休園；2021年門票即日起開放預購，現場不售票，遊客可至「南投好好玩」網站，或手機下載APP購票。

觀光處長陳志賢表示，新興熱門景點七彩吊橋，入園人數已超過20萬人次，為方便民眾安排周末連假出遊計畫，因此，從明年起，將固定休園日由原本周一調整為周三；每日入園管制人數也由1500人，調高為2000人，希望在周邊負荷量允許的前提下，接納更多遊客入園參觀。

明年起，針對冬季及夏季的開、閉園時間，也進行調整，夏令時間每年3月至9月，上午8點開園至下午5點閉園；冬令時間每年10月至隔年2月，上午8點開園至下午4點半閉園。

陳志賢表示，縣府與雙龍部落共好共榮的初衷不變，未來將繼續連結鄰近的地利村及潭南村，充分展現布農族原住民文化特色，發展具有深度、多元及在地特色的生態旅遊，及原民體驗觀光遊程。明年6月20日，雙龍瀑布七彩吊橋啟用周年慶時，也將如期舉辦依希岸嘉年華活動。

(中時 )