嘉義區監理所將於12月28日10點至109年12月30日10點，辦理今年度第2次代碼「BMW」新式自用小型車號牌網路競標，號碼為BMW-3366、BMW-0736至BMW-0766以及0575、0582等22組號牌。

嘉義區監理所指出，BMW品牌車輛象徵卓越品味、性能，長期深受國人喜愛，不過一輛BMW要價不菲，不少民眾選擇掛BMW車牌，今年3月監理所首次辦理BMW代碼號牌標售，民眾熱烈響應，所以特別在歲末年終再辦一次「BMW」號牌標售，也是本年度最後一檔，歡迎有興趣民眾踴躍參與競標。

嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾亦可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告瀏覽查詢。

另外，參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照，除禁領牌照、禁止跨區車輛外，均可越區標選號牌。

(中時 )