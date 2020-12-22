英國出現「變種新冠病毒」造成恐慌，政府緊急宣布最嚴格的「第4級」防疫措施，大批英國人如逃難般，趕在封城前夕離開倫敦，世界各國也紛紛中斷英國航班。對此，前立委林濁水感嘆，「真可慟，西歐川普統治的國家」。

英國日前驚傳變種新冠病毒，能增加70％的傳染力，英國首相強森臨時宣布，包括倫敦在內的英格蘭大部分地區，自20日起實施最嚴格的「第4級」防疫措施，為期兩周，而全球許多國家也祭出斷航措施防堵疫情擴散，衛福部長陳時中今(22)日表示，英國境內疫情嚴峻，將祭出三項管制措施，防堵疫情：第一，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本週先由華航執飛，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛。

林濁水今在臉書上表示，「20國下對英國斷航令。真可慟，西歐川普統治的國家。」

網友們也留言回應，「更可悲的，是台灣還不敢斷航英國」、「台灣時鐘不驚死嗎？不敢斷航英國。萬一被感染加強型C-19。原來死是死台灣人又沒死時鐘。時鐘是否腦筋有?號?明明可防欲開放？」、「英國自己說突變種病毒傳染速度比原種快70%， 已造成英國某些地區變重災區了。西歐各國對英斷航是正確的果斷措施！」

(中時新聞網)