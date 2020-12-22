高雄一對情侶前天在前鎮區凱旋四路、瑞田路口，疑似未兩段式左轉遭追撞，造成兩死悲劇。未料，隸屬同一轄區前鎮區武營路、崗山東街口今（22）日下午3時許，又爆出死亡車禍，68歲黃姓女騎士遭聯結曳引車輾斃，慘死輪下。

警方指出，34歲陳姓駕駛今天下午駕駛聯結曳引子母車，沿著武營路由北往南行駛，右前車頭與同向左側機車車身擦撞，釀成6旬騎士遭車輪輾壓，頭顱破裂亡。現場處理員警對陳男實施酒測，呼氣值為0。至於事故原因有待進一步調查釐清。

(中時 )