高雄情侶車禍雙亡後 同轄區6旬婦慘死輪下 18:032020/12/22 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄情侶雙亡後，同轄區6旬婦慘死輪下。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄一對情侶前天在前鎮區凱旋四路、瑞田路口，疑似未兩段式左轉遭追撞，造成兩死悲劇。未料，隸屬同一轄區前鎮區武營路、崗山東街口今（22）日下午3時許，又爆出死亡車禍，68歲黃姓女騎士遭聯結曳引車輾斃，慘死輪下。 警方指出，34歲陳姓駕駛今天下午駕駛聯結曳引子母車，沿著武營路由北往南行駛，右前車頭與同向左側機車車身擦撞，釀成6旬騎士遭車輪輾壓，頭顱破裂亡。現場處理員警對陳男實施酒測，呼氣值為0。至於事故原因有待進一步調查釐清。 5家廠商再簽約進駐高雄加工區 助攻智慧物聯網產業 藍皮列車駛進台東 鐵道迷興奮又不捨 (中時 ) #高雄 #前鎮 #車禍 #情侶 #老婦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨前進高雄搶青年支持 革命實踐講習班172期即日起報名 11:482020/12/22 政治 兩段式左轉恐變待撞區 掀網戰 04:102020/12/22 社會新聞 每坪188.4萬 高雄大遠百 八度蟬聯地王 04:102020/12/22 產業．科技 獨家》車禍重傷調無監視器 家屬質疑吃案 警坦承疏失 10:172020/12/22 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 08:062020/12/22 社會 高雄加工區「前瞻」大翻身 預售廠房9成完租 17:272020/12/22 寶島 高雄居家檢疫7成外籍 28名通譯人員協助員警訪視 17:262020/12/22 生活 高雄加工區助5G發展 90%空間完租投資逾百億 16:002020/12/22 財經 高市國民兩黨不斷流會 基進黨怒批民進黨「忘記市長2年拚4年了嗎」 15:092020/12/22 政治 個人交易房屋土地常見6大錯誤 17:232020/12/22 房市新訊 UBA情侶命喪「死亡路口」 在地人曝：這裡綠燈不敢馬上動 17:292020/12/22 社會 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 - 新聞 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 信義區傳撿屍 男大生夜店狂歡 拖醉妹進草叢狂啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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