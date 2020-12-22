基督教救助協會連續13年來推動「1919鞋盒傳愛」。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

林良齊／台北報導

基督教救助協會連續13年來推動「1919鞋盒傳愛」，為全台1919陪讀班的弱勢兒少募集耶誕禮物，至今累計已送出8.5萬份禮物，雖然今年疫情使得人心惶惶，但參與的單位與募集的禮物數量，卻比去年還多，共有36個團體、認捐了7407份禮物。

據調查，有近3成的孩子從來沒有收過耶誕禮物，在回答「最想一起過節的人」中，有近7成的孩子想要和家人一起過節，而在今年最想得到的禮物中，前三名分別為樂高玩具、運動鞋、籃球。值得注意的是，運動鞋這個一般孩子的生活日常用品，竟是陪讀班孩子最想要的禮物之一。

基督教救助協會社服部梁佳宏主任表示，弱勢兒少面對的，不只是經濟弱勢，更伴隨著學習弱勢與休閒弱勢。以致基本的生活必需品－運動鞋，竟成為夢寐以求的禮物。很高興這次透過心願調查，讓不少孩子能在耶誕節前夕，得到夢想中的耶誕禮物，彌補一些生活中的缺憾。

如來自單親家庭的阿德，小五時父親因酗酒過世，耶誕心願為「全家人能平安過日子」，媽媽帶著阿德和弟弟住在違章鐵皮屋中。國一時，阿德參加學校棒球隊，後來球隊解散，但他從未放棄對棒球的熱愛。今年國三的他希望未來能進入有棒球隊的高中就讀，但他了解媽媽的辛苦，很怕家裡沒有錢可以供他到外地就學，因此現在很認真地在陪讀班打掃，努力存高中的學費。

阿德渴望能有一個自己的棒球手套，當他打開耶誕鞋盒得到這份禮物時，高興地說，「我會好好珍惜，直到打入職棒。」

救助協會秘書長夏忠堅表示，在疫情的2020年，台灣企業卻絲毫未減少對孩子的關心，感謝共有36團體及個人捐贈鞋盒，讓陪讀班的孩子有個驚喜而豐富的耶誕節。捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )