挪威2010年溫哥華冬季奧運越野滑雪金牌諾薩格（Petter Northug）因為違反交通規則，以及持有毒品，被奧斯陸地方法院宣判需入獄7個月，且終生不得駕車。

諾薩格在今年8月因為超速被捕，他的捷豹名車當時時速高達200公里，法院認為他的危險駕駛影響自己和其他人的生命安全，而諾薩格還用自己的手機拍下他危險駕駛的影片，2014年也曾酒駕並造成一名男性行人鎖骨骨折，這些危險駕駛的歷史讓法官相當沈痛，法官歐佛柏格（Ole Kristen Oeverberg）表示：「令人不安的是，有幾支影片都是關於超速駕駛，根據被告的解釋，這些都是要給朋友看的。」

就在諾薩格因為超速被攔下後，警方也搜查他的住家，發現了古柯鹼，諾薩格坦承是自己持有，與認了超速、酒駕，也不會提出上訴，他的律師海爾（Halvard Helle）代為發言：「諾薩格願意接受懲罰，也會努力重新好好生活。」

諾薩格曾在2010溫哥華冬運摘下越野滑雪男子50公里經典賽及團體衝刺賽金牌，生涯也擁有13面世錦賽金牌，2018年宣佈退休。

(中時 )