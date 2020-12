聯邦銀行積極鎖定年輕世代及數位族群的聯邦賴點卡及「New New Bank」數位存款帳戶,提供便利數位金融服務,主打高於一般刷卡回饋及存款利率搶市,已成為不少小資族消費支付及存款首選,時值網購及聖誕跨年等消費旺季,再祭出新申辦「New New Bank數位存款帳戶」賴點卡友,消費高回饋限時優惠搶市。

聯邦銀表示,賴點卡國內2%、國外3%LINE POINTS點數回饋,及New New Bank數位存款帳戶優利活儲2%,受到數位世代的愛用。這次推出新申辦「New New Bank數位存款帳戶」的賴點卡友,消費最高6%回饋,2021年1月31日前,符合「New New Bank」開戶資格的賴點卡持卡人,開戶後並設定「自動扣繳本人聯邦信用卡帳單」,即可獲賴點卡新增一般消費,不限通路加碼3%刷卡金回饋,每月每人回饋上限100元,加計賴點卡原始點數回饋,最高可獲6%回饋。

聯邦銀指出,針對符合參加資格者的優惠攻略,即開戶時若聰明透過「LINE Pay Money首次連結禮」指定開戶路徑,還可再獲回饋,期限至2021年12月31日,凡首次透過LINE Pay Money「我要開戶」,指定連結開立New New Bank數位存款帳戶,並開啟設定該帳戶為自動儲值帳戶,符合資格即可獲LINE Pay Money儲值金100元回饋,回饋名額無上限,但每人回饋限一次,且限未曾領過聯邦銀任一帳戶連結禮的往來戶。

(工商 )