聯邦銀行積極鎖定年輕世代及數位族群的聯邦賴點卡及「New New Bank」數位存款帳戶，提供便利數位金融服務，主打高於一般刷卡回饋及存款利率搶市，已成為不少小資族消費支付及存款首選，時值網購及聖誕跨年等消費旺季，再祭出新申辦「New New Bank數位存款帳戶」賴點卡友，消費高回饋限時優惠搶市。

聯邦銀表示，賴點卡國內2％、國外3％LINE POINTS點數回饋，及New New Bank數位存款帳戶優利活儲2％，受到數位世代的愛用。這次推出新申辦「New New Bank數位存款帳戶」的賴點卡友，消費最高6％回饋，2021年1月31日前，符合「New New Bank」開戶資格的賴點卡持卡人，開戶後並設定「自動扣繳本人聯邦信用卡帳單」，即可獲賴點卡新增一般消費，不限通路加碼3％刷卡金回饋，每月每人回饋上限100元，加計賴點卡原始點數回饋，最高可獲6％回饋。

聯邦銀指出，針對符合參加資格者的優惠攻略，即開戶時若聰明透過「LINE Pay Money首次連結禮」指定開戶路徑，還可再獲回饋，期限至2021年12月31日，凡首次透過LINE Pay Money「我要開戶」，指定連結開立New New Bank數位存款帳戶，並開啟設定該帳戶為自動儲值帳戶，符合資格即可獲LINE Pay Money儲值金100元回饋，回饋名額無上限，但每人回饋限一次，且限未曾領過聯邦銀任一帳戶連結禮的往來戶。

(工商 )