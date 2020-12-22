新冠肺炎再度出現本土個案，是確診的外籍機師在台外出時的接觸者。對於疫情升高，交通部22日特別指出，部長林佳龍近日來與相關單位會商後，22日召集所屬單位召開防疫應變會議，會中做出五點指示，其中特別點出，航空公司「若有監管漏洞」，將追究責任，甚至將不排除做出「限縮航班等」行政處分。

第一，交通部說，民航局將全力配合並協助中央流行疫情指揮中心，對未依防疫規定落實居家檢疫及自主健康管理之航空業從業人員，由主管機關依傳染病防治法規定予以裁罰。

第二，交通部要求民航局「應確實要求航空公司」，嚴加落實經指揮中心核定的「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」。若有監管漏洞，將追究責任，除依傳染病防治法裁罰，情節嚴重者，將不排除對「未落實防疫規定之業者」，提出「限縮航班」等行政處分。

第三，鑑於國際疫情擴大，交通部各所屬單位，要求大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。除戴口罩、量體溫，亦請相關單位協調各場站提供消毒用酒精等裝置，並全力提高場站櫃台、座位、廁所及車廂內之清潔頻率。

第四，交通部說，由交通部及所屬單位舉辦之大型活動（包括元旦迎曙光、台灣燈會），主辦機關應協調相關合辦、承辦與協辦單位，依照中央流行疫情指揮中心的專業指引，及早研議包括總量管制在內之各項防疫措施。

第五，交通部說，觀光局應加強要求旅行社，對冬季團遊補助、春節疏運孝親專案、以及一般出團，在交通、食宿、集體行程等遊程中，落實防疫旅遊之相關規定。林佳龍已責成交通部政務次長王國材23日召集會議，確認各單位防疫整備及落實情形。

(工商 )