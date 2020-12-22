台中最時尚台菜餐酒館「做茶菜（hechino）」正式進軍公益路一級戰區！來到大墩店，除了吃得到原汁原味的台味熱炒手藝，更能喝到巧妙融入東方茶文化的好茶及美酒，從熱熱喝的台灣阿里山高山茶到夢幻的冰涼珍奶都不容錯過，快來享受一下最中式的午後時光！

掌廚的總鋪師是擁有三十多年的料理經驗，沿襲台菜傳統製法，首波推薦入口即化的「毛爺爺紅燒肉」，焦糖色澤的豬五花混搭紹興酒香實在誘人，而「花生醬炙燒牛肋條」、喜宴人氣菜「花好月圓」，以及加入韭菜花、醃漬酸菜、菜脯跟蝦米的「肉末淮南小炒」也十分下飯。

首波推薦入口即化的「毛爺爺紅燒肉」，焦糖色澤的豬五花混搭紹興酒香實在誘人。（圖／楊婕安攝）

湯頭鹹甜甘美的「魷魚螺肉蒜」，必須先以魷魚、芹菜及蒜苗炒香，隨後連同後腿肉、螺肉小火慢燉，可說是台灣最具代表性的功夫菜之一，而「蟹黃國姓魚捲蒸蛋」是以虱目魚片包裹魚漿，盛盤至蒸蛋後再淋上獨家蟹黃醬汁，魚肉與蟹黃的鮮味令人吃了欲罷不能。

「蟹黃國姓魚捲蒸蛋」是以虱目魚片包裹魚漿，盛盤至蒸蛋後再淋上獨家蟹黃醬汁，魚肉與蟹黃的鮮味令人吃了欲罷不能。（圖／楊婕安攝）

說到大墩店的獨家招牌，絕對不能錯過會爆漿的「招牌手作流沙芋泥球」！光是外型就萌翻大票吃貨，香酥外皮內包進大甲芋頭泥及流沙，輕輕咬就能看見金黃色濃郁內餡，搭配舖底的酥脆米香一起吃超療癒。

「招牌手作流沙芋泥球」輕輕咬就能看見金黃色濃郁內餡，搭配舖底的酥脆米香一起吃超療癒。（圖／楊婕安攝）

除了台味料理，這次團隊特別加入擁有西餐經驗的主廚，以中菜混搭西式元素及擺盤，推出以豆腐乳作為佐料「青蔥腐乳豬五花披薩」，上頭滿滿的蔥花令香氣升級。除了喝茶配菜，即日起至12月24日試營運期間，在每日下午五點半後更推出「每位600元」暢飲活動，除了18天生啤酒及海尼根，還有長榮酒坊精心推薦的佐餐紅白酒，相當適合下班後想小酌幾杯的上班族朋友。

以豆腐乳作為佐料「青蔥腐乳豬五花披薩」，上頭滿滿的蔥花令香氣升級。（圖／楊婕安攝）

從絕美調酒到夢幻的冰涼珍奶都不容錯過。（圖／楊婕安攝）

大墩店從外觀到內部裝潢都秉持著一貫的簡約靈魂，一入店映入眼簾的懸空裝置及開放式吧台令人印象深刻，潔白的採光搭配上綠意自然的空間，不僅是台菜餐廳，更是另類的咖啡廳、小酒館，堪稱三五好友聚會的首選。

一入店映入眼簾的懸空裝置及開放式吧台令人印象深刻。（圖／楊婕安攝）

大墩店從外觀到內部裝潢都秉持著一貫的簡約靈魂。（圖／楊婕安攝）

潔白的採光搭配上綠意自然的空間，不僅是台菜餐廳，更是另類的咖啡廳、小酒館，堪稱三五好友聚會的首選。（圖／楊婕安攝）

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▍文末贈獎 ▍

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2. 留言 『＠3個朋友 台中最時尚的深夜台菜館「做茶菜」在這裡！』

★獎品內容 ｜ 經典下午茶組（內含主廚推薦-老師傅牛肉捲餅*1、經典小點-香煎大甲芋頭糕*1、招牌甜點-招牌手作流沙芋泥球*1、沁心飲品-太妃海鹽歐蕾*1、台灣水果茶*1，恕無法更換品項或折價）

★活動時間 ｜ 即日起-12/27

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)