富邦金上週五宣布啟動公開收購日盛金，對此日盛金近幾日來始終未對外表態，不過據指出，日盛金董座黃錦塘已在22日對日盛金員工發出員工信，安慰員工「該收購案『有可能』不會成功，勿過於驚慌。」被解讀已代表建高集團不見得應賣的意向。

外界已認為富邦金出到每股13元已經是「天價」了，不過黃錦塘在公開信上指出，日盛金截至11月底，每股淨值為12.56元，收購價格為13元：「僅比淨值溢價3.5％」，因此黃錦塘認為，該收購案可能不會成功。

黃錦塘的發言，被金融圈人士認為，這代表了建高集團的意向，因為黃錦塘本身就是建高的法人代表，這也意謂，富邦出到每股13元，但建高不見得會應賣，而由於建高對於新生有出售股權的「優先准駁權」，因此，建高的看法，勢將牽動新生銀行能否賣股。

由於富邦金控已對外表態，除非買到50％以上，否則「一股都不會買」，因此，若建高及新生不同意應賣，屆時富邦買其他股權，最多只能買到4成，等於公開收購不能達到最低的原訂目標、無法成功。

日盛金員工近幾天來人心惶惶，日盛老董發出員工信出來安撫，除了上述的表態之外，老董也在信上喊話，後續發展還必須在大股東表態之後，才能有更明朗的方向。

而黃錦塘亦在這封員工信上，首度對外證實多年來日盛金的併購傳言。黃錦塘不諱言，過去有許多企業一直對日盛金表達併購意願，而日盛金團隊「也都一起克服過很多困難」（意指併購失敗），這次不論結果如何，一定要展現出日盛的專業與堅持，讓所有人感受到日盛金的價值。

(工商 )