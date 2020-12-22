國光生（4142）子公司安特羅（6564）宣布，開發之開發「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，已正式取得歐盟CE-IVD認證，得於歐洲市場銷售，將積極進軍海外市場。

安特羅表示，已規劃向食品藥物管理署（TFDA）提出國內專案製造與美國EUA（緊急使用授權）申請，目標瞄準國際市場為全球新冠防疫貢獻心力。

國際新冠肺炎疫情持續延燒，至今未減緩，歐美不少國家準備啟動新一波的封鎖動作，加上各國逐步調整邊境防疫標準，推動檢測試劑需求大增。在破傷風疫苗及腸病毒疫苗後，安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑再傳捷報。

安特羅指出，開發之「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，依據臨床試驗數據顯示具有高靈敏度（Sensitivity）及高度專一性（Specificity），可透過簡易的操作方式，無須任何儀器設備，於15分鐘內可得知結果。

尤其，近日英國封城三十萬人逃離倫敦導致邊境交通大亂，如果能運用快篩在機場、車站等運輸據點快速檢疫，可立即對於任何疑似新冠肺炎感染者提供初步、快速之判斷依據，將有助於兼顧邊境防疫及民眾交通。

安特羅已開始銷售破傷風疫苗，而腸病毒疫苗在台完成臨床三期第1次期中分析，結果顯示，疫苗保護率達法規標準，預計明年取得藥證，將可搶台灣自費市場，營收將突破億元關卡，今、明年成長可期。

安特羅除新冠快篩試劑有進展外，與國衛院共同開發的新冠病毒DNA疫苗，此DNA疫苗在動物試驗結果中，發現具有專一性抗體與中和病毒抗體，可望減少有害反應風險，目標今年底進行一期人體臨床試驗。

(工商 )