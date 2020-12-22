世界衛生組織公布，在新冠肺炎疫情期間，由於治療的關係大量投放抗生素，導致部分淋病對抗生素產生抗藥性，進而演變成超級淋病。同時也因為封城、停班、停課的關係，民眾的親密關係次數比往年增加，這也讓民眾感染超級林病的機率也隨之上升。

根據《太陽報》報導指出，在世界各地的醫院中，都發現有許多醫院對於治療新冠肺炎病患的方式，是投放許多根本不必要的抗生素，此舉導致原本就擁有高抗藥性的淋病，間接變成超級淋病。根據美國一項研究表明，在全球大部分的醫院中，有73%的新冠肺炎患者曾接受過抗生素治療，但其中真的需要抗生素治療的病患僅有4%。

一位世界衛生組織的成員受訪時表示，現在這種大規模疫情的狀況下，其實性服務也會助長淋病的發生。而且因為疫情的關係，不少醫院因為醫療崩潰、民眾不願踏入有新冠肺炎患者的地方，所以不少民眾即便是染病了，也不願去醫院接受治療、也不願意面對現實、或是採用自我治療的方式，這讓不少地方變得難以追蹤掌握淋病的狀況。

美國疾管局（CDC）一位官員指出，由於早年抗生素的濫用，以及治療的不確實，目前構成淋病的淋球菌，已經發現對許多抗生素產生抗藥性，如果治療不確實、研發腳步跟不上的話，屆時淋病演變成無藥可醫的超級淋病是在預期範圍內的事情。世界衛生組織菌素耐藥性部門總幹事巴爾基博士就呼籲，世界各國不要再使用抗生素來治療新冠肺炎。

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(中時新聞網)