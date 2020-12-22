阪神虎隊今（22）日正式宣布簽下台灣左投陳偉殷，據日媒《體育報知》披露，殷仔簽下一紙2年400萬美元（約1.13億新台幣、4.12億日圓）的合約，平均年薪逾2億日圓，已是相當優渥的價碼。殷仔的球衣背號14號，原屬前王牌左投能見篤史，41歲的能見球季結束接到戰力外通告，明年將轉戰歐力士猛牛隊擔任球員兼教練。

陳偉殷過去在中日龍隊時代拿下36勝，其中9勝來自讀賣巨人隊，對戰自責分率2.52。阪神今年在央聯排名第二，明年當然以打倒巨人為目標，而殷仔過去的戰績頗有加分作用。而他美日職棒合計95勝，明年再添5勝即可達成百勝。

阪神王牌先發投手是西勇輝（今年11勝5敗），還有較年輕的青柳晃洋（7勝9敗），今年復出的藤浪晉太郎（1勝6敗7中繼），都是右投；左投則有秋山拓己（11勝3敗）、高橋遙人（5勝4敗），仍需一名有經驗的左投，陳偉殷加盟後球團也認為，建立先發投手王國並非只是夢想。

此外，球季結束阪神積極補強，日前與守護神蘇亞雷茲續約2年，價碼675萬美元，又簽下韓職年度MVP，全壘打、打點「雙冠王」小羅哈斯。另據韓媒報導，斗山熊隊今年20勝2敗、自責分率2.54的洋投阿爾坎塔拉，阪神也在積極爭取；如果順利加盟，綜合以上戰力，明年有機會拿下暌違16年的中央聯盟優勝（冠軍）。

(中時 )