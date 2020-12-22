少子化浪潮，彰化縣啟動裁併校評估，並訂定「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」，每學年初始的9月開始展開相關作業，針對全校學生數40人以下、新生數不到5人的偏鄉小校，共有6所被列入觀察名單，在大城鄉永光國小走入歷史後，下一所遭裁併的是誰？已在彰化縣西南角引發熱議。

去年教育處針對裁併作業訂出13項評比指標，遭各界批評太過繁瑣複雜，今年從善如流，縮減成6項，包括學生人數、未來5年普通班新生入學人數與平均班級人數、與同級公立學校之距離、與鄰近學校間有無公共交通工具、校齡，即校舍屋齡等。

今年彰化縣小一新生報到人數不到10人的國小有31校、5人以下有9校；全校學生數40人以下有7所，多數都位在縣內西南角；經評估報告後，包括大城鄉頂圧、潭漧，竹塘鄉土庫、民靖、永靖鄉德興、埔鹽鄉大園等6校未達相關標準，本月8日校長們被召集開會。

教育處指出，評估會議中，出席校長闡述為提升辦學特色所做的諸多努力，專家學者組成的評鑑委員也針對如何提升辦學績效給予具體建議；經專案評估後仍須辦理公聽會，並經教審會審議通過才能定案，結果也將送教育部備查。教育處雖再三強調並非一定會裁併，卻也沒將話說死。

彰化縣去年已開出第一槍，創校45年的大城永光國小今年7月走入歷史，38名學生由縣府安排轉到鄰近學校就讀，多數適應良好，再加上提供安心就學輔助方案，學童都獲得交通、制服、助學金和早餐費等補助，未有家長反彈，併校後的教職員不需依積分評比、優先辦理介聘，似乎是皆大歡喜的局面。

有地方人士批評，縣府為節省小校每年千萬元人事與教育經費支出，主導裁併校，打擊認真辦學的團隊，罔顧偏鄉權益；也有人說，少子化問題嚴峻，巧婦難為無米之炊，若縣府作業程序嚴謹，充分徵詢在地意見、過程公開透明，有永光的前車之鑑，或許公聽會上，不必然會引發地方強烈反彈。

(中時 )