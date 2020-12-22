大陸女星迪麗熱巴人紅是非多，才在2020騰訊視頻星光大賞以一襲金色亮片吊帶裙，大露爆乳好身材，把老闆楊冪都給比下去，被封當晚典禮最美女星，未料隔日隨即被爆出熱戀28歲《上癮》男星黃景瑜，令不少死忠鐵粉無法接受，心寒脫粉。
在大陸人氣火紅的迪麗熱巴，因為今年初與黃景瑜合作電視劇《幸福，觸手可及！》傳緋聞，曾被爆過夜、兩人一同赴日約會等傳聞，只是雙方各自的工作室始終都沒有回應，直到近日又因為一張黃景瑜的車出現在迪麗熱巴新戲《你是我的榮耀》，疑似探班迪麗熱巴，讓兩人熱戀說再次瘋傳。
不過這次迪麗熱巴工作室至今沒有回應，此舉也激怒不少死忠粉絲，其中一位在微博擁有12萬人追蹤的迪麗熱巴鐵粉，更因此註銷帳號，心寒脫粉，就是希望能等到迪麗熱巴一個正式回應。
但粉絲恐怕要失望了，因為他們還等不到迪麗熱巴工作室的澄清，先等來了迪麗熱巴、黃景瑜將在東方衛視同台跨年的消息。
為何迪麗熱巴爆出熱戀黃景瑜，會讓粉絲如此反彈？就有人扒出黃景瑜過去的渣男黑歷史。黃景瑜因演出BL劇《上癮》走紅後，2018年就被爆出曾與畫家王雨馨有過婚姻，最終因男方疑似家暴、劈腿導致分手。
不過黃景瑜工作室當時立刻嚴正否認，澄清：「黃景瑜先生與王雨馨女士已和平分手，期間不存在任何家暴行為。」並聲稱網路上的爆料都是惡意誹謗。
(中時新聞網)
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