台灣再現本土案例，廣達集團旗下公司也傳出員工確診，加上英國出現新冠肺炎變種病毒，利空因素、台股尾盤急殺重挫207點，收在1萬4177點，成交量達2882億元；金管會表示，主要是受英國疫情變化，台灣又有一名本土案例，造成台股下跌，會持續關注後續變化。

國泰金控投資長程淑芬預估，未來6月內台股可能有「明顯回檔風險」，但既然病毒能生存下來，有可能變種，人類也會有調適、適應疫情的能力，加上經濟成長明年下半年有動能，台股即使回檔，下半年仍有上漲動能，原則上依舊是「回檔即買點」。

台股站穩「萬四」，程淑芬坦言，雖然股價不便宜，但仍看不見台股「頭部」，

大家還沒有縮手的跡象，但投資人要注意三大警訊，即美元開始升值、全球開始升息、大型基金要獲利了結，股市就有大幅回檔的可能；投資策略上來說，程淑芬建議，要居高思危，投資要有紮實的基本面，體質弱、偏炒作的個股，投資人會做調整，體質是很重要的基礎。

新光投信董事長劉坤錫認為，疫情是威脅、疫苗是希望，預測台股高檔震盪，但兩相制衡之下，明年Q1、Q2金融市場仍屬安全。

劉坤錫分析，這次資金行情是4個月放出8兆美元，相較於2009的4兆美元，

這次資金發酵的效力遠大於金融海嘯之後；劉坤錫認為，台股「萬三」是標準

起碼價，「萬四」也不是高點，如以本益比2.2-2.3倍估算，指數應該可達「

萬五」。

科技股今年表現優異，劉坤錫認為，明年操作困難度高於今年，投資人要更注意產業動態，預估傳產有機會出頭天，像鋼鐵、塑化、航運和車用零組件等，都是可留意的題材。

(中時 )