鄭博見是馬來西亞著名預言家，他在2019年底曾列出14個2020年的預言，竟有13個應驗，因此今年年底的預言特別受到大家矚目。最近鄭博見於YOUTUBE頻道「拿督鄭博見DAC」分享2021辛丑年運勢，提到2020雖然運勢已經不佳，但還沒到谷底，因為2021年會是清算、審判、見真假的時候，大家一定要特別當心！

經歷了多災多難的2020年，下周將迎接2021年，鄭博見推測明年每個國家因為疫情重創，尤其經濟和民生尤劇，因此會只顧自己的利益，國家之間會存在許多猜疑，言而無信、道義蕩然無存，合約與承諾不再重要，更容易發生衝突或戰爭。

鄭博見回顧60、120、180年前的辛丑年重大事件，1961年中國發生3年大規模饑荒，近4000萬人死亡；還有美國豬灣事件也造成死傷；美國颱風造成嚴重農作物損失，還造成多處洪災；智利國家航空210班機在安地斯山脈墜毀，機上24人罹難；比利時航空548班機墜毀，72人罹難；美國和蘇聯冷戰導致柏林圍牆建立。1901年清朝和八國聯軍簽訂喪權辱國的《辛丑條約》，清朝付出鉅額賠款，八國聯軍入駐中國重要城鎮；華爾街股災，證券跌價猛烈；美國25屆總統威廉麥今萊在美國遇刺。180年前的辛丑年，1840至1842年間清朝和英國爆發鴉片戰爭，1842年清朝戰敗簽訂《南京條約》，1841年清朝把香港割讓給英國。由以上回顧可看出，近3次辛丑年都是風風雨雨不斷，因此迎接明年的辛丑年一定也要特別注意。

鄭博見分析，辛丑年的值年卦是山火賁卦，暗喻山林茂盛、百花齊放，但這也可能是短暫的假象，很快的，山下發生大火，山林被燒光，呈現醜陋的面目，因此賁卦代表粉飾、偽裝、掩飾、曇花一現的假象。

許多人非常擔心疫情會如何發展，不過鄭博見提醒，我們更要注意疫情帶來的人禍和人為後遺症，以及極端氣候和天災。辛丑年因為是粉飾的一年，深層的醜陋人性會赤裸的展現，鄭博見預言將衍生社會現象，像是出現虛有其表、心靈空虛的「活死人」，另外會有層出不窮的詐騙，因此辛丑年也是考驗人性的一年。

鄭博見分享，多國的政府為了穩定民心，都在粉飾太平，掩飾很多致命問題，上半年可能有歌舞昇平的假象，經濟彷彿好轉，但很可能會遭遇大災禍，一定要提防。

鄭博見預測2021年將發生以下15件事：

1.病毒不會消失，會和人類共存，病毒會繼續變種，提高感染率，但降低殺傷力，明年3月後疫情應會緩和，但因為疫苗不一定有效、病毒變異等因素，疫情不能完全解除，北方和東南方國家或區域疫情會比較嚴重。

2.預計發生動物瘟疫，製造另一波恐慌，如果控制不當會是另外一場災難，很多動物會被屠殺，並非自然死亡，尤其是馬、牛、羊、豬、狗、雞要特別注意。

3.國家對立、冷戰、貿易戰、戰爭，許多國家因為疫情而產生民生問題，過去簽署的條約會被無視，許多國家為了資源和利益會發動奪權、侵略、甚至戰爭。明年戰爭最可能賄絡在西南方和西北方區域。

4.多國冷戰對立會讓大國退出聯盟，讓國際組織失去意義，代表性和影響力降低，像是聯合國、世界衛生組織、國際貨幣組織、歐盟等。

5.身體方面要注意脾胃和心理健康，尤其是心理方面的疾病，由於遭受挫折、裁員、破產、喪親等因素，更多人會有沮喪、憂鬱的狀況，甚至有報復的反社會心理，社會問題會層出不窮。

6.中產階級大量減少，社會貧富差距加大，失去重要的「階級經濟平衡」，多年的秩序會被顛覆，動亂在所難免，政府一定要重視民怨。

7.辛丑年恐怖主義可能捲土重來，甚至發生大屠殺。

8.可能發生航空相關災難，如大型飛機失事，航空公司或航空業的劫難。

9.物品奇蹟般尋獲、謎團解開，遺失一段時間的物體如飛機、大型交通工具或一些特殊物品會被尋獲。

10.疫情肆虐一年後，企業倒閉潮還沒到高峰，2021年可能有更多大企業倒閉、大裁員。

11.明年可能發生經濟崩盤，現在的股市上漲、油價回穩等現象，在辛丑年可能是假象，有投資的人一定要格外小心，尤其在2021的下半年更要留意。

12.因為全球暖化，明年迎接最暖的5年，大自然會有極端天災，如風暴、洪水、熱浪、旱災、地震、火山爆發等現象懲罰人類，會更頻繁發生。

13.辛丑年的天災和「風」有極大關連，會導致大風暴、龍捲風、颱風、沙塵暴等，東南方的國家或區域要特別注意。辛丑年將有水與風兩股能量夾攻，造成更大破壞。

14.辛丑年會有世界性的電腦系統大癱瘓，世紀病毒出現，或駭客竊取高度機密威脅多國等現象。

15.世界會迎接更大型的文明革命，改變我們原有的規律和秩序。

馬來西亞著名預言家鄭博見預測2021年15項大事件

(中時新聞網)