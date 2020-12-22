台東縣府為籌得買回美麗灣建物的6.29億元，打算標售5600坪縣有土地，並於22日召開記者說明會，預估土地賣出後可籌得逾2億元，但部分民眾表示，若依縣府標準計算，總價超過10億，可以買下近2個美麗灣。圖為台東縣長饒慶鈴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府為籌得買回美麗灣建物的6.29億元，打算標售5600坪縣有土地，並於22日召開記者說明會，預估土地賣出後可籌得逾2億元，但部分民眾表示，若依縣府標準計算，總價超過10億，可以買下近2個美麗灣。（議員黃治維提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府為籌得買回美麗灣建物的6.29億元，打算標售5600坪縣有土地，並於22日召開記者說明會，預估土地賣出後可籌得逾2億元，但部分民眾表示，若依縣府標準計算，總價超過10億，可以買下近2個美麗灣。（議員黃治維提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府為籌得買回美麗灣建物的6.29億元，打算標售5600坪縣有土地，並於22日召開記者說明會，預估土地賣出後可籌得逾2億元，但部分民眾表示，若依縣府標準計算，總價超過10億，可以買下近2個美麗灣。（議員黃治維提供／蔡旻妤台東傳真）

美麗灣渡假村仲裁結果由台東縣政府以6.29億元買回建物，對於財庫窘困的台東來說是沉重的負擔，為籌措財源，縣府清點約5600坪縣有土地打算標售，並於22日召開記者說明會，預估土地賣出後可籌得逾2億元；但部分民眾表示，若依縣府標準計算，總價超過10億，可以買下近2個美麗灣。

縣府為籌得美麗灣6.29億元，除了這2年提前編列的預算外，仍不足2億多元，因此提出處分土地，並通過縣議會審議。

縣府財經處長盧協昌說明，要標售的土地，總計21處共49筆土地，總面積5600坪，所有土地均為都市計畫區內商業區或住宅區土地，最大筆的住宅用地是1340坪，位於台東女中和強國街旁，最小的則是15坪。

針對土地價格，將委由專業估價師估價，商業區的土地最高1坪在30至40萬元之間，住宅區則在20萬元左右，將採分批方式辦理公開標售，第1批大約會在2021年4月開始辦理標售。若全數標售順利預計可進帳超過2億元，籌足買回美麗灣渡假村建築物的6.29億元。

「都可以買2個美麗灣了」有民眾表示，依據縣府打算出售的土地5600坪，扣除非「台東段」的519坪後，再乘上最低每坪20萬，合計高達10餘億，反觀縣府說法可售得2億，民眾說是否低估了價格？此外，案內5塊縣有土地為停車空間，土地售出後未來停車問題該如何解決？

盧協昌指出，所處分土地多為市區老舊公有房舍，除了影響市容觀瞻及環境衛生外，土地利用效益也很低，因此近年來積極清理閒置公有房地，以達改善市容目的。

盧補充說明，有民眾擔心此舉是否會帶動土地價格大幅上漲，他說，土地價格是由市場供需決定，釋出土地反而會增加土地供給量，並不會因為釋出土地而帶動土地價格上漲。

此外，縣府近期也將標售臨海路旅服區重劃抵費地共2筆土地，還有利嘉工業區4筆地上權、1筆標售案，鹿野工業區1筆土地地上權案，歡迎有興趣民眾或業者參與投標。

(中時 )