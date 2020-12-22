台中市長盧秀燕日前當面向AIT處長酈英傑表達反萊豬，美方頗有微詞；媒體報導國民黨主席江啟臣為此私下拜會酈英傑，重申國民黨反萊豬不反美的立場外，也婉轉表達「管不住國民黨」。國民黨文傳會下午發聲明駁斥該報導，強調江並未在AIT與盧市長見面後求見酈英傑，刻意放話挑撥國民黨中央與AIT關係，或誣指江以兩手策略尋求美方駐台官員諒解，只是轉移國人反對萊豬進口的焦點、掩蓋民進黨不先與民眾溝通便率爾開放的荒唐行為。

國民黨聲明如下：

有關媒體報導中國國民黨江啟臣主席與美國在台協會 (AIT)會面相關報導，中國國民黨駁斥如下：

江主席從未在AIT酈英傑處長與台中市市長盧秀燕見面後，主動求見AIT酈處長。

國民黨與AIT各階層的溝通管道順暢，且都適時表達國民黨對於萊豬進口的立場，忠實轉達多數台灣人民心聲。

國民黨反對世界各國含有萊克多巴胺豬肉進口，並且認為民進黨政府沒有能力管理萊豬進口造成的食安風險；前述的立場清楚，而且從未改變。若干特定媒體或政治評論者應善盡與國民黨及AIT查證責任，以正視聽。

刻意放話挑撥國民黨中央與AIT關係，或誣指江主席以兩手策略尋求美方駐台官員諒解之說，充其量只是在轉移國內民眾反對萊豬進口的焦點、掩蓋民進黨不事先與民溝通便率爾開放的荒唐行為，國民黨相信全民均對此低下伎倆了然於胸。

(中時 )