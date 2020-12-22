運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），22日停牌，並宣布董事會決議通過將以550萬美元，折合新台幣1.58億元，收購薩摩亞Virtue King International（簡稱德御薩摩亞公司）100％股權，等於間接併購德御薩摩亞旗下位於越南平陽持股100％子公司Virtue King Vietnam（簡稱德御越南公司），讓威宏從精品包袋，再跨足運動包袋，使產品組合更加完善。

由於德御越南公司為專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商，此次交易案之後，威宏等於間接取得德御越南公司100％股權，將擴增威宏產品多樣性。

威宏財會副總王棠楷表示，德御越南公司去年度營收3,000萬美元，今年原本預估營運會成長，但因新冠肺炎疫情的關係，第二季營運不好，但因運動包袋及高爾夫球袋，均屬於戶外運動，下半年營運開始轉好，預估今年營運仍持平看待。不過，德御越南公司明年營運可望成長。

法人認為，德御越南公司明年營收有機會挑戰4,000萬美元以上。

目前德御越南公司總產能達35條產線，其中包括2條高技術門檻的高爾夫球包袋產線，其主要客戶包括Nike、TaylorMade及Puma等。威宏指出，德御越南仍尚有足夠空間，可再擴增產線，亦可提供用以調配調度集團產能與配合客戶所在地區，使威宏產品出貨，更具彈性。

威宏旗下擁有三大事業體，分別為運動手套、護具等防護型用品（威保集團）、輕奢精品包袋（宏盛集團）及精品行李箱（廣泰集團），今年因受新冠肺炎疫情影響，使既有業務表現不如預期，然威宏仍維持一貫併購策略，董事會22日正式通過收購德御，將旗下越南生產製造運動包袋，及高爾夫球袋業務與開發生產能力，正式納入威宏旗下。

由於威宏過去擁有專業輕奢精品包袋的生產與銷售經驗，透過此次股權收購案，使集團產品組合更加完整，有利未來開發更高附加價值產品優勢，有助提升利潤與股東權益。

此外，有鑑於中美貿易關稅等問題，仍衝擊大陸地區的工廠營運，此收購案亦符合集團南向策略發展，並大幅提升銷往北美產品價格的競爭優勢，

威宏強調，今年以來全球經濟活動受新冠肺炎疫情衝擊甚大。其中，行李箱與輕奢精品市場，更是不如預期，然威宏積極開拓集團成長性，維持一貫併購策略。

威宏透露，從既有訂單來看，運動需求開始明顯復甦成長，其中又以位於室外、場地空曠的運動活動，回溫力道最為強勁，威宏看準明、後年市場需求，因而提前布局運動包袋與高爾夫球袋事業，將帶動威宏2021年重回營運成長動能。

(工商 )