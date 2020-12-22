第一太平戴維斯董事長黃瑞楠22日表示，今年工業地產市場受惠台商積極回流、擴廠，使得成交金額突破1,119億元；綜觀美中貿易戰開打3年以來，台灣工業地產市場版圖已經改變，企業買廠房紛紛「跟著台積電走！」台積電投資設廠是「最大的Driver！」最新統計顯示，台南今年成交192億元，躍居工業地產「一哥」地位，新北市則以165億元排名第二。

黃瑞楠表示，展望2021年工業地產市場，預料應不致爆量成長，而是溫和健康成長。

第一太平戴維斯公布2020年工業地產市場報告指出，美中貿易戰爆發以來3年，台灣工業地產市場的成交版圖已經被改寫，依縣市來排名，台南以192億元躍居第一名，第二名為新北市165億元，第三名為桃園，成交164億元。

至於工業區土地成交排名，則以土城奪得第一，達142億元，南科園區約93億元排名第二，第三名為台南科技工業區74億元，第四名為彰濱工業區70億元，第五名為雲林科技工業區46億元。

黃瑞楠表示，隨著工業區土地近七年持續上漲，2020年基期已高，年漲幅也縮小至3％。其中土城已站上每坪50萬大關，新北產業區更達80～90萬元。

(工商 )