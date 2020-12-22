「雞排妹」鄭家純22日受邀參加美無極美學診所&菡生集團舉辦的記者會，探討「女性私密處該如何改善」主題，她因主持《深夜保健室》，常在節目中聊到私密話題，分享婦科健康對女人的重要性。記者會上，她與專業醫師一同出席，自曝為女性下半身幸福找到信賴團隊，更語出驚人表示不排除做陰道緊縮術，期待自己能和另一半登上幸福最頂端。

鄭家純談到陰道緊致的部分，表示以前只覺得狀況應該不差，但會想在這方面了解更多，是因為身旁好友當媽後，面臨很多問題，像是產後漏尿等，所以她才對自己的身體狀況更為在意，「以前會覺得中年要看中醫做調理，現在聽到周遭阿姨分享，才知道以私密G緊雷射和薇薇電波來做婦科保養也很重要，不只是美觀或性生活滿意度，更攸關女生健康和生活品質」。

雞排妹認為在專業團隊協助下，女性生活會更美滿。（美無極美學診所&菡生集團提供）

鄭家純表示為了這場記者會，事前與主辦單位開過多次會議，幾次下來更了解女性保健，她對陰道整形手術十分好奇，也發現很多女生因生長背景比較保守，沒好好探索過自己的身體，所以從來不知道G點位置，「真的很建議不管是幾歲的女性，都可以透過專業團隊，評估是否需要做陰道緊縮術，讓自己更幸福」。

鄭家純認為愛美是女人的天性，每個年齡層需求都不一樣，「我以前對醫美的認識就是覺得能幫助女生變漂亮、變瘦，但其實生產後的婦女或是上了年紀的女性，陰道可能失去彈性、老化、鬆弛，或是另一半尺寸太小，性生活也會無法達到滿足」。她覺得如果能透過醫美來改善，都是不錯選擇，更能增加情侶間的契合度。她曝弟媳第一胎，就是在菡生生產，當時她有去陪伴，所以對他們的專業度格外信任。

(中時 )