口腔內有明顯潰爛，也是典型腸病毒手口足病。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

大甲李綜合醫院兒科蔡裕銘醫師呼籲，腸病毒的傳染途徑多，傳染力極強。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

今年腸病毒因防疫措施管控，先前僅有零星案例，後來疫情趨緩，民眾戴口罩比例降低，腸病毒有逐漸增加趨勢。大甲李綜合表示，一名7個月大鄭姓女嬰，被父母發現已連續兩天手腳出現水泡疹，口腔內明顯潰爛，符合腸病毒典型症狀，醫生呼籲家長，秋冬腸病毒傳染力可別輕忽。

小兒科醫師蔡裕銘表示，腸病毒高峰期落在4至10月，但今年因防疫措施管控，加上全國幼兒園嚴格實施戴口罩及宣導勤洗手政策，所以先前腸病毒僅有零星案例，該院每天有1至2例個案就診。但自10月開始因疫情趨緩，民眾出入公眾場所戴口罩比例降低，腸病毒案例有逐漸增加趨勢。

大甲一名7個月大鄭姓女嬰，被父母發現已連續兩天手腳外側出現水泡疹，長疹子前有高燒情況，蔡裕銘判斷水痘可能性較低，有可能性是「腸病毒」，果然發現口腔內有明顯潰爛，符合腸病毒典型症狀。

蔡裕銘表示，腸病毒主要經由腸胃道（糞口傳染、水或食物汙染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏），亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而感染，傳播性高，通常發病後一周內傳染力最強，患者可持續經由腸道排出病毒，時間長達8到12週之久，大人外出容易將病毒帶回家，家中若有兩個以上的小孩，有一人感染腸病毒要適當隔離，避免接觸感染。

蔡裕銘呼籲，腸病毒傳染途徑多，傳染力極強，預防不二法門就是「勤洗手」，有家長誤以為腸病毒感染過後就免疫，這是錯誤觀念，腸病毒有不同型別，症狀雖類似，但每年流行型別不逕相同，台灣處於亞熱帶區域，不能排除秋冬會出現腸病毒案例，家長切勿掉以輕心。

感染腸病毒後約2至10天會開始出現症狀，常見的症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚紅疹、甚致腹瀉或嘔吐，嚴重時會引發心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症等，若出現重症前兆，像是嗜睡、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐等，必須馬上送醫。疫情尚未穩定前，應避免去人潮多、空氣不流通之公共場所，居家清潔建議使用500ppm(百萬分之500)濃度之漂白水消毒環境，酒精及一般清潔消毒劑是無法殺死腸病毒。(醫療諮詢04-26862288)

(中時 )