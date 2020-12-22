外交部長吳釗燮與美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）於今日上午通話。吳釗燮感謝惠勒署長對台灣的強力支持，強調台灣在環保議題上的專業可為國際社會作出貢獻，並對惠勒署長因行程變動而無法在本年底前來訪表達可惜，盼未來持續與美方就相關議題交流與對話。惠勒署長肯定我政府推動國際環保合作的努力，重申台灣為美國重要環保夥伴，盼台美未來持續深化雙方環保合作領域與成果。

惠勒原訂12月訪問台灣停留3天，不過此行因為看守政府的支出問題在美國引起爭議，旋即喊卡。

外交部表示，台美環保合作已有近30年歷史，雙方並在2014年美國環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）來訪與我國創設的「國際環境夥伴計畫」（IEP）機制下，在空氣品質改善、兒童健康、環境教育、海洋廢棄物處理等領域密切合作，並達成豐碩成果，不僅嘉惠台美兩國，更為印太區域作出貢獻。

外交部將與國內相關部會密切協調，持續與美國政府就環保議題進行合作，尋求深化台美更廣泛、更緊密的夥伴關係。

此外，美國聯邦參、眾議院於美東時間21日深夜通過「2021會計年度聯邦政府撥款法案」，其中匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF），也將「2020年台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文納入併案通過，展現美國國會不分黨派對台美關係的強勁支持。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，本次「2021會計年度聯邦政府撥款法案」也首度納入撥款支應GCTF相關活動的文字，匡列預算達300萬美元，並肯定GCTF為台灣、美國及日本在印太區域共同推動公共衛生、執法、災害救助、能源合作、婦女賦權、媒體識讀及良善治理的平台，充分展現美國國會兩院肯定GCTF成立5年來的豐碩成果，極具正面意義，並有助未來台美日三方持續透過GCTF平台擴大與理念相近國家的專業交流及合作範疇。

外交部再次感謝美國國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係。我國政府將持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作夥伴關係。

(中時 )