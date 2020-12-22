美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，在制定應對中國對美國威脅策略並加強中共黨員簽證限制之際，美國土安全部正在處理台北桃園機場加入美國的境外預先通關計畫（US Border Preclearance）的申請，台灣有望成為亞太地區第一個境外入境審查點，不過此一安排可能引發北京的不滿。

《美國之音》引述沃爾夫的話說，美國國土安全部也在與台灣方面溝通，處理台北桃園機場加入美國的境外預先通關計畫（US Border Preclearance）的申請。如果美台達成預先通關計畫協議，美國將在台灣設立亞太地區第一個境外入境審查點，赴美旅客將在桃園機場完成赴美入境檢查。

沃爾夫指出，蔡英文總統去年表示願意加入這一計畫，但這一安排預計將引發大陸方面不滿。

美國國土安全部網站訊息指出，目前美國境外預先通關計畫納入全球15處機場，包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國。國土安全部海關及邊境保護局人員將派駐在這些地點，對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。這種做法除有助強化入境安全外，對訪美旅客來說也是一大便利，旅客一到達美國後，就能立即離開機場，勿需再進行入境檢查措施。

報導說，國土安全部在2021年財政年度將特別歡迎香港居民的難民申請。美國國務院9月30日公佈接受難民計畫，首次把香港納入收容難民的特殊分配國家和地區名單，使香港居民有別于眾多尋求庇護的申請者，可以在美國得到額外的援助。

沃爾夫說，國土安全部門將進一步完善制定應對大陸對美國威脅的策略，可能進一步加強對中國共產黨黨員的美國簽證限制。幾個月來對參與「軍民融合」專案的大陸學生、學者實施入境禁令後，已有數萬中國大陸人士離開了美國。

他表示，目前正與國務院合作，將中共黨員直系親屬的B1/2B簽證由10年減至1個月，並考慮進一步限制中共黨員的簽證有效期。此外，還要運用一切可能的工具，防止中國公民隱瞞其中共黨員身份、或逃避相關的披露要求。

(中時新聞網)