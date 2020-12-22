隋棠出席童裝秀活動與小朋友模特兒們一起合影。（伊林娛樂提供）

隋棠出席童裝秀活動。（伊林娛樂提供）

隋棠出席童裝秀活動。（伊林娛樂提供）

隋棠22日出席「PG美人網-角落小夥伴 新品發佈會暨童裝秀」，身為三寶媽的她，看到許多兒童模特兒一起走秀，不禁讚嘆「真的好厲害」！被問是否要培養孩子當模特兒或進演藝圈？她表示目前沒有計畫，只希望他們有單純開心的童年，「長大後找到自己喜歡、有熱忱的工作，我都會支持，不會要求他們一定要做什麼。」

耶誕節即將到來，隋棠跟老公把孩子們的禮物都準備好了，有耶誕老公公的、爸爸媽媽的，還有爺爺奶奶及外公外婆送的禮物，她和老公只能趁工作空檔，等孩子都睡了再偷偷去停車場把禮物拿回來包裝。孩子們都寫英文信給耶誕老公公，一人可以許一個願望，她出門前跟孩子說「我要去寄信了」，其實是把信放在包包裡，「孩子的願望很小，單純的快樂就很開心，哥哥要的是零散的樂高，妹妹想要卡通貼紙」。

她之前在屏東Long Stay 8個多月，孩子近期已回到台北念書，她也逐漸回歸演藝工作，預告明年將有新作品與大家見面。美國疫情嚴重，隋棠說，老公基於安全，採取遠端視訊方式工作。台灣雖然很安全，但近期孩子們放學回家都一定要換下外出服，對於防疫她相當嚴謹。

隋棠表示，平常選擇童裝最重視親膚、透氣，尤其是棉質的服裝，小朋友活動量大，穿起來才會舒適。女兒Lucy最近對穿搭很有想法，想要自己搭配服裝，「我們就順著她，從小能讓孩子學會做決定也很棒」。

她說，某天放學回家，孩子吵著跟她要「角落小夥伴」商品，她就知道「角落小夥伴」在小朋友界非常火紅，家裡有小朋友的一定都不陌生，她曾經買過許多相關商品給孩子，有次幫妹妹買了指甲貼，沒想到哥哥也吵著要，後來就知道東西都要一人買一份。

(中時 )