全台家具連鎖龍頭詩肯（6195）在疫情年大力擴展量販店點創造高坪效，明年上半年除了在家樂福量販店拓展新據點3-4家，且將搶進人潮前十大購物中心開店，預計在開店成本拉低與財務控管下有望推升毛利率邁向59％為目標。

詩肯財務長何山壯22日法說指出，詩肯自去年併購新加坡第二大家具連鎖Nova之後，儘管新加坡Nova因封城受創，但第三季相對業績反彈，整體帶動詩肯第三季營收大幅增長14％，累計前三季亦有9％成長，而EPS亦大幅來到2.69元較去年同期1.16元倍數增長，預期今年關了八家虧損店、新開20家量販店與路面店，明年毛利率推升與稅後淨利率均可提升1-3個百分點。

詩肯營運長于洪武指出，詩肯與家樂福合作是以合營櫃為主並非一般租金櫃，主要是觀察到商店街人群走得快，推手推車購物相對速度慢，此外路面走不進去一直是傳統家具連鎖車市需要克服，家樂福店全面開放式陳列相對靠櫃人群多，業績反應出來是高坪效結果，所以詩肯才能在第四季一周開一店，且業績是幾百萬與幾十萬元的差距，每家店月營業額最高甚至可破二百萬元業績，貢獻力相當強勁，尤其是愈偏鄉綜效更高，以目前宜蘭業績最佳。

詩肯量販店門市今年總計開八家，明年上半年還有三至四家要開，此外並鎖定購物中心，以掌握人流的店為主，于洪武表示，像是中壢家樂福開店不僅不會衝擊對面的詩肯單店業績，反而帶動知名度與業績；至於詩肯家具的原物料沒有短缺問題，反而上游部分是缺人力，但以詩肯長期經營政商關係已確保供貨無虞，且成本還有下降趨勢，運費雖因全球運費增長3-4倍，但占詩肯成本僅有0.8％，整體影響不大。

(工商 )