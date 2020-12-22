「辦公改建潮」來了！據第一太平戴維斯資深協理丁玟甄22日表示，台灣商用不動產市場在疫情之下，有機會、也有挑戰，統計顯示，台北市接下來有很多辦公大樓正在改建或新建，台北市中心加上南港、內湖等，全市將有70萬坪排山倒海而來，對未來後市，一定會形成某些壓力和影響。

丁玟甄表示，統計顯示，台北市屋齡30年以上老舊辦公大樓，目前有12萬坪A辦，約11棟，43萬坪B辦，約103棟，將重建或改建；加上新建供給，估計全市將有70萬坪新增供給，陸續在未來幾年釋出。

至於對未來辦公租賃市場將產生哪些影響，丁玟甄表示，由於近兩年新完工供給，還是相當有限，因此預期今年到2023年，平均空置率還是相當低。不過，這波辦公改建潮一旦陸續完工，對於市場還是會產某些壓力，只是不會太快呈現。

丁玟甄表示，2021年將完工落成的新辦公大樓，包括全球人壽希望廣場、富邦遼寧大樓等，都已經被預租掉85％，需求仍殷切，因此預料「房東方市場」還是強勢。

至於下波70萬坪的新增供給，她也坦言，和住宅市場一樣正面臨嚴重「缺工」、營建成本上揚的問題，所以要完工的時程，是否能否如計畫完成，「不確定性，還是很高。」因此市場毋需太過擔憂供給會爆量。

(工商 )