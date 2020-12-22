高雄小港區漢民國小校長焦熙昌辦學用心，引領學校實踐「燕飛展翅、漢民揚帆」的精神，榮獲教育部校長領導卓越獎肯定，其實起初擔任教職員並非焦熙昌的夢想，而是在陰錯陽差的情況下找到對教育的熱忱，因此全心全意投身校園。

從小在眷村長大的焦熙昌，耳濡目染之下，立志初中畢業後要投身軍旅，當1名可以保家衛國的勇敢軍人，沒想到命運捉弄人，焦熙昌的視力檢核多次未通過，因此被迫放棄軍人夢，但他也因禍得福，考上屏東師專，開啟了焦熙昌的教育之路。

其實焦熙昌因為小時候多年的打罵教育，並不喜歡教育人員，他剛考取屏東師專時，對教育一點熱忱都沒有，只因為考慮有公費資格，可以替家中省點開銷，才選擇入學就讀，但他開始接觸教育專業領域時，赫然發現教育這一行顛覆他的想像，開始產生極大興趣，決定終生為教育付出。

焦熙昌表示，命運就是這樣，從小嚮往的軍旅生涯無法實踐，卻因禍得福進入教育界，他一直秉持著「看別人，做自己」的態度辦教育，不只要吸收別人好的優點，還要想辦法超越，且不在意別人眼光，只要是對的事情，無論眼前有多少困難，絕對全力以赴一一克服，如今他獲得校長領導卓越獎相當開心，但他的努力不會因此中斷，而是繼續努力辦學，給孩子們最好的學習環境。

(中時 )