葉姓女子昨到銀行欲滙2萬人民幣到大陸陸姓男網友的大陸銀行帳戶，警方獲報前往勸阻，葉女起初堅信不是詐騙，直到她透過微信通訊軟體撥打數十次電話給網友，見網友帳號突然消失，才知道自己遇到愛情騙子，幸好有員警和銀行行員協助，存款才得以保住。

嘉義縣中埔分局三和派出所施宇玹、呂政泓，昨21日下午接獲中埔鄉京城銀行行員電話告知在京城銀行內，有1名葉姓女子欲匯款至大陸銀行帳戶，疑似正遭到詐騙，施、呂2員立即到場並上前向葉女關懷了解。

警方表示，葉女稱從未與大陸陸姓男網友見過面，但與陸男在網路上認識已1年，皆以手機微信聊天，近日陸男向葉女稱大陸疫情嚴重，缺錢生活急需葉女匯款，葉女才想匯2萬人民幣到陸男大陸帳戶，但員警詢問葉女陸男做什麼工作？住在哪？葉女都支吾其詞，卻一直堅持要匯款給對方，不願相信警方說法與勸說，並表示她並未受騙。

葉女還一直在銀行以手機撥打男網友電話，男網友始終未接，直到網友聯絡方式從微信通訊軟體介面消失，葉女才知道自己遇到愛情騙子，施宇玹見狀馬上告知她這百分之百是網戀詐騙，葉女才冷靜下來，恍然大悟自己險被詐，幸好當班銀行行員感覺有異報警請求協助，成功阻詐人民幣2萬元，讓她非常感謝警方與銀行行員的積極協助。

(中時 )