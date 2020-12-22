最新資料顯示，全球股票總市值首次突破100兆美元大關，目前全球股票總市值已超過全球GDP兩成，創歷史新高，但隨之而來的是對股市過熱的擔憂。

新浪財經報導，市場預期新冠疫苗將推動經濟復甦，各國大規模貨幣寬鬆措施和財政刺激政策也推動了股價上漲。

QUICK FactSet的資料顯示，截至12月18日，全球股票總市值達到100.18兆美元，比疫情前的2019年底增長17％，創歷史新高。

今年3月新冠疫情爆發後，全球範圍內出現股價暴跌，股票總市值一度縮水至59兆美元，但之後在政策的支持下不斷上漲。

從各行業來看，軟體等技術服務行業的股票市值增長57％，在主要行業中排名第一。其次包括汽車和遊戲相關產品在內的耐用消費品行業，增幅達47％。醫療保健行業也達到28％。

另一方面，能源行業成為最大的輸家，股票總市值減少17％。大規模貨幣寬鬆政策下利潤縮小的金融行業也減少了5％。

從不同國家和地區來看，對總市值增長起到拉動作用的是中、美兩國。其中，美股總市值增長21％，達到42兆美元；A股總市值增長48％，突破9兆美元；日本股市僅增長10％，止步於7兆美元，與A股的差距被拉開；歐洲股市市值增長6％，處於增長乏力狀態。

(旺報 )