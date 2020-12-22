紐籍機師(案765)在機上值勤時出現症狀不但未戴口罩，狂咳嗽卻聲稱是機上空氣太乾，造成2名同事染疫。今(22日)新增的1本土案例，就是在12月曾和他密切接觸的案771，讓台灣零本土破功。事件爆發後紐籍機師個人臉書被起底，只見他其中一張大頭照放上虛擬人物圖片，造型有戴上口罩，和本人在現實生活中的行事風格落差大，顯得格外諷刺。

這名紐籍機師在疫調時態度惡劣，謊稱無法回想活動史，消極態度讓疫調人員相當著急，最後還出動警方，調閱監視器畫面才查出，他曾和案771到過到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地。

對於紐籍機師這樣囂張行為，所屬的長榮公司則出面回應，將全面配合中央流行疫情指揮中心疫調，若違規經查證後屬實，公司將召開事實調查委員會及紀律委員會，將予以免職處分。

桃園衛生局也針對紐籍機師開鍘，由於紐籍機師不配合疫調，起初隱瞞和廣明女員工接觸，而經警政調查活動軌跡後才發現兩人曾有4天密切接觸。對此，衛生局表示，未詳實告知接觸史及活動史，造成傳染他人及社區感染風險，衛生局將依傳染病防治法加重處分新台幣30萬元。

據了解，紐籍機師當時在飛行過程中沒戴口罩還不斷狂咳嗽，但他卻聲稱是飛機上空氣太乾導致，更礙於他的機長身分，讓其他機師不敢勸導他「要戴口罩」，釀成後續事件發生。

(中時新聞網)