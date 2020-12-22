桃園一名王姓男子沒有中醫師執照卻開設整復所。趁一名年輕女子就診時以「喬尾椎」為由，先後以手指侵入她的陰道及肛門。女方回家問母親「喬尾椎是插肛門還是插陰道」，全案才曝光。王男宣稱入侵肛門是療法，且經過患者同意。但法院不予採信，依刑法利用權勢性交及醫師法，判刑2年4月。

女患者指控，她在2018年4月前往王男於平鎮開設的整復所進行民俗療法推拿，王男稱要改善骨盆傾斜等症狀為由，必須「喬尾椎」，在她趴下後蓋上大浴巾要求脫下褲子。接著以手指進入陰道5到10秒。然後又以手指侵入肛門摸尾椎，並要求他吸氣、吐氣，她當時措手不及感到驚嚇，以為是療程的一部份，付費300元後離開。

女子就診回家後，心理覺得不舒服，還問母親「喬尾椎是插肛門還陰道？」母親回她「當然是肛門，哪有在陰道」，結果女子崩潰爆哭，母親才發現小孩遭到侵害。被害人母親還打電話給衛生局確認中醫調整尾椎作法，全案因而曝光。

法院審理時，王男僅坦承以手指侵入女子肛門調整尾椎，但辯稱沒有侵入陰道。而且有徵得當事人同意。法院也函詢中華民國中醫師公會全國聯合會，得到回覆合法的「喬尾椎」行為，並不用侵入病人陰道，「且喬尾椎」屬中醫師醫療行為，而非民俗療法。

法院審理後依刑法對於因醫療關係受自己照護之人，利用機會為性交、未取得合法醫師資格，執行醫療業務，各判王男有期徒刑1年10月及6月。

(中時新聞網)