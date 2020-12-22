陳時中今也公布案765的活動軌跡，表提醒曾於相同時段出入相關場所的民眾自主健康管理。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增1例COVID-19本土確診病例（案771），為一名30多歲女性，是案765紐籍醫師的密切接觸者。指揮中心將案771列為本土感染，說明本土連續253天無本土確診記錄破功，引起外界擔心是否會爆發社區感染，指揮中心指揮官陳時中表示，要觀察案765活動足跡場所，「是否有人通報確診？」另則是本土個案接觸者「是否有出現症狀？」並通報衛生單位。

陳時中指出，案765為紐籍機師，為日前航空器群聚感染源頭，分別傳染給案760、案766。由於案765疫調不積極配合提供確切活動史，指揮中心21日透過警政單位調查，發現案765和案771在12／7至12／12間有密切往來，隨即列為接觸者，當日經衛生單位安排採檢，於今日確診。

陳時中今也公布案765的活動軌跡，表示紐西蘭機師與案771曾在12月8日前往新光三越台北天母店、12月10日前往遠東sogo台北天母店、12月11日前往好市多南崁店，提醒曾於相同時段出入相關場所的民眾自主健康管理。若12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估採檢。

針對案771為253天來首起本土感染，是否有可能爆發社區感染？陳時中表示，首先要看案765與案771在公共場所趴趴走的情形，從12／12開始推算14天，也就是到12／25前，活動場所相關單位否有通報確診；另則是與案771接觸者情況如何。指揮中心提醒，在耶誕節前，民眾若有出現相關症狀，應前相關檢驗所給醫師評估。

(中時新聞網)