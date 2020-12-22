調研機構FactSet預估，美股S&P 500大企業明年獲利將成長22％，創近10年最佳表現。投信法人認為，儘管短期出現病毒異變等利空，但是在疫苗問市、各國嚴格管制下，疫情仍可望在明年降溫，帶動經濟動能回升，建議投資人把握短線震盪機會，逢回布局美國股票資產。

新冠疫苗開始施打，加上美國國會近期通過新一輪紓困法案，提振市場信心，預期明年疫情有機會降溫，企業營運將重回正軌，營收、獲利都將擺脫今年衰退陰影，重新邁開大步。

根據FactSet指出，美股S&P 500大企業明年營收、獲利將分別成長7.9％、22.1％，分別高於近10年4.5％、10％的平均值，而且獲利會是2010年以來最大增幅。

若細究11大主要產業，能源、工業製造、非核心消費、原物料、金融、資訊科技、通訊服務、健康照護八大產業，獲利都有雙位數成長的空間。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，今年因為疫情衝擊，企業獲利全數蹲低，特別是能源、航空、觀光等行業，受創最深，普遍陷入虧損陰霾。因此，若明年疫情確實出現改善，經貿活動再度活絡，企業營收、獲利都有機會大幅彈升。

美國聯準會（Fed）近期即上修對明後兩年經濟成長率預估值，分別從4％、3％，調高到4.2％、3.2％，同時，對於失業率看法也進一步好轉，認為未來3年，中長期失業率和通貨膨脹率都會持續改善。

葉菀婷認為，雖然短期出現病毒異變等利空訊息，但有鑑於多款疫苗陸續問市，且各國政府已具備防疫經驗，並立即採取防範措施，未來疫情降溫的可能性大。所以建議投資人把握短線震盪機會，逢回布局美國股票資產，特別是受疫情影響有限，兼具成長性的創新科技產業。

(工商 )