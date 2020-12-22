台積電赴美投資5奈米廠 投審會准了！ 18:292020/12/22 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投審會通過台積電赴美設廠一案。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部投審會22日召開審查會議，其中台積電赴美設廠終於核准。投審會表示，台積電先以3,000萬美元在美國設立TSMC ARIZONA CORPORATION，另申請34.69億美元增資，規劃在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計於113年上半年開始生產5奈米製程產品，滿足北美市場對於先進製程強勁需求。 工紙價格蠢動 正隆搶高價大單 驚傳上市員工確診 台股跳水拉回14,177 (工商 ) #台積電 #投審會 #赴美投資 #奈米廠 #准了 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－永豐金證券 金居 搭出貨成長列車 04:102020/12/22 證券．權證 中芯遭美斷頭 謝金河爆蔣爸回鍋背後藏內幕 10:552020/12/22 財經 IBM獲台積電頒發 優良供應商卓越表現獎 04:102020/12/22 產業特刊 跟著台積走！「這個縣市」躍居工業地產一哥 18:102020/12/22 財經 榮耀衝市占 聯發科高通分大餅 04:102020/12/22 證券．權證 別被老美制裁騙了！投行力挺蔣爸 驚爆中芯唯一活路 22:582020/12/22 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 16:052020/12/22 財經 美337調查 台美中5企中槍 04:102020/12/22 全球財經 編‧輯‧室‧報‧告－從美國經驗 談退休市場發展 04:102020/12/22 專題周報 熱錢燒不停 航運、鋼鐵股爆天量 04:102020/12/22 財經要聞 台商RCEP效應下新發展 為Made for China做準備 17:112020/12/22 兩岸 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 巴西靠不住、澳洲王牌挫咧等 北京重招逼黑色期貨崩跌 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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