經濟部投審會22日召開審查會議，其中台積電赴美設廠終於核准。投審會表示，台積電先以3,000萬美元在美國設立TSMC ARIZONA CORPORATION，另申請34.69億美元增資，規劃在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計於113年上半年開始生產5奈米製程產品，滿足北美市場對於先進製程強勁需求。

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