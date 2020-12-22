國際安規認證機構UL，於12月22日頒發首張汽車電子過壓防護UL1449A認證，于保護原件大廠興勤電子。這次認證產品，主要針對高效汽車電網48Vdc的過電壓防護元件。

22日上午，UL副總裁暨台灣區總經理陳宗弘特地南下高雄，頒出汽車電子過壓防護UL1449A認證。陳宗弘表示，這張證書得來不易，在我們工程團隊的研究、開發下建立專為車用電子的安全認證標準，希望借由我們嚴謹的認證，為車用關鍵零組件的安全，貢獻一份心力。更不容易的是：這是全球第一張頒發的UL1449A證書書，也是我們台灣的驕傲。希望通過這份認證，興勤的保護元件能夠發光發熱，在新興的電動車市場更能發揮保護作用。

興勤電子總經理何益盛表示：「我們很榮幸有這個機會，能得到這份全球第一張汽車電子過壓防護認證。興勤在車用電子市場打拼多年，這幾年我們研發團隊更是不遺餘力，不斷提升精進，才能得到這份認證。興勤的保護元件也順利進入歐、美、日系知名品牌車廠。很高興能有這一次的合作，希望我們一起推廣。也希望興勤能朝向『興業圓滿、勤實永續』的經營理念，永續經營下去。」

早在2010年初，汽車業界就將防治汽車電子的電力過載（EOS, Electrical Over Stress）視為汽車電子發展的基礎要求。其中，由於車子的移動特性，過電壓是導致車子各種故障的主因之一。在12Vdc與24Vdc傳統車用電力己明顯不足的情況下，汽車業界高聲疾呼2020年車用電力系統導入48Vdc，但仍沒有針對要求高效汽車電網48Vdc的過電壓防護元件，且舊有法規正欠缺48Vdc的安全規範。

興勤電子自2008年開始關注車用市場，但傳統車用電子元件在歐、美、日的產業鏈下屬於較為封閉性的市場，並且須有AEC-Q200的自我認證。興勤在不斷的自我提升下，達到了車用電子元件要求的自我認證。讓產品能耐受更極端的溫、濕度及振動應用環境，並且成功的進入了汽車高效照明、啟停系統、驅動周邊、DC/DC轉換器、空調系統甚至是動力電池包等保護元件市場。近十年來，汽車產業近入了革命期，汽車電子化與電力化兩大動力下，將汽車推往新的世代。而在此進程中，車用電力的提升首當其衝。

興勤也以更為純熟的陶瓷材料技術，以及先進的製程，在此階段取得的首張汽車電子過壓防護UL1449A認證，除了AEC-Q200 的自我認證之外，第三方公正機構的安全規格認證，讓興勤的品質更具客觀可信度。十二年磨出車用電子保護元件市場，並以此為基礎，提供市場更優質、可信賴的保護元件及完善的服務。

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