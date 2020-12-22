據統計，台灣有46%以上民眾有BMI超標問題，其中不乏許多人都有代謝症候群問題，嘗試各種減肥方式，減重快復胖也快，近來就有醫師提出「個人化飲食代謝減重法」，吃想吃的也能瘦。

近5成民眾BMI超標 醫：減重應個人化

代謝飲食減重專家王志軒院長指出，每個人對食物的代謝反應不同，尤其是碳水化合物，別人的高GI食物可能是另一個人的低GI食物，因此要有效減重，需要了解自己分別在早、午、晚不同時間的代謝差異，以及對不同食物的代謝反應，才能有效選擇個人化的飲食達成減重目標。

血糖波動是減重關鍵！ 胰島素影響脂肪合成

王志軒院長表示，血糖實際上是透視身體代謝之窗，從血糖上上下下的波動變化，有助於推測身體最重要的能量儲存、消耗的荷爾蒙—胰島素的變化。血糖波動對減重影響很大，血糖愈高，胰島素分泌愈多，會導致進一步的脂肪合成；因此讓血糖平穩，就能減少胰島素分泌過度，身體才能將脂肪轉換為能量運用。

不扎針也能連續血糖監測 了解代謝狀況助減重

減重者需要進行連續血糖監測，不用多次扎針就能在手機APP每5分鐘偵測出當下血糖值，為期7到14天的評估，能了解不同食物在早、中、晚時段吃下肚後的代謝反應，經大數據分析後，就能依照個人化分析結果，作為日後飲食的選擇參考，達到減重效果。

王志軒院長表示，血糖實際上是透視身體代謝之窗，從血糖上上下下的波動變化，有助於推測胰島素的變化。(圖/健康醫療網提供)

王院長指出，營養師會協助減重者針對檢測結果訂定個人化飲食計劃，因此每一位減重者的飲食計劃都不會相同，而是參照測試結果得出的個人飲食參數，所給予適合自己的飲食建議。

王院長曾協助一名36歲的劉先生減重，因為工作需要常常應酬，他體重直線上升，BMI高達28，還有三高，飯前血糖超過正常值，來到110 mg/dL，三酸甘油脂更逼近300 mg/dL 實行個人化飲食減重後，希望在10個月內從80公斤減到60公斤。計劃開始兩個月後，已減重4公斤，飯前血糖降到 100 mg/dL 以下、三酸甘油酯也下降到 150 mg/dL 以下。

減重不復胖是重點 168斷食避免報復性飲食

醫師強調，任何減重方法都有效，維持不復胖才是重點。近期正夯的168斷食法吻合改善血糖問題的飲食方式，但民眾要避免在8小時飲食時間內報復性飲食，攝入過多的食物，也不要在代謝不佳的時段進食，反而造成減重反效果。(編輯梁惠明)

吃想吃的也能瘦？ 科學減肥「血糖瘦身」吃得對甩肉去！(影音來源/健康醫療網提供)

(中時新聞網)