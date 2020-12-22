2020即將結束，台灣縣市首長就任也屆滿2年，有媒體近日公布六都市長最新民調，新北市長侯友宜以77%的施政滿意度拔的頭籌，在城市光榮感的部分，則是由台中市長盧秀燕以80%奪冠。資深媒體人黃暐瀚直言

黃暐瀚今天在廣播節目「POP撞新聞」探討近日政黨媒體公布的幾份民調，對於TVBS公布「六都市長民調」，調查時間範圍為11月27日至12月18日，他說，台中市最後的民調結果「出乎意料的高」，「市民光榮感高達80%」，而其中一個可能關鍵就在於本月16、17、18三天發生了一件非常大的事情，就是盧秀燕為反美國萊豬槓上美國在台協會(A.I.T)。

黃暐瀚說，他作為一個老台中人，大學之前都在台中成長，對於盧秀燕在處理萊豬的問題攻防上，他是公開支持盧秀燕的。黃暐瀚說，今天不管是誰當市長，前市長林佳龍、無黨也好，只要這個市長是為人民發出心聲，不是為外國人講瘋話，那就是可以支持的。

他也提到，目前來看萊豬民調幾乎都是不歡迎進口。但民進黨昨天公布萊豬的民調卻只做出「7.7%民眾擔心」，他不客氣回嗆，換句話說，民進黨是否敢說有90%的人支持？民進黨若敢公布，他一定敢分析給大家聽。

而盧秀燕的市民光榮感高達80%，黃暐瀚也說，這代表台中市民對盧秀燕當市長這2年間，民眾的感受、特別是快樂度上是有很劇烈的變化的。

黃暐瀚廣播節目談六都民調。(POP Radio聯播網YT頻道)

(中時新聞網)