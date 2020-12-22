2020年世界神明聯誼會25日將在佛光山佛陀紀念館登場，全球新冠肺炎疫情嚴峻，今年在國內各宮廟期待下，仍如期舉辦，除全程做好配戴口罩等防疫措施，當天將舉辦祈福法會，為全球受疫情所苦的眾生祈願平安吉祥。

12月25日全台各地的宮廟神尊，甚至各家神將齊聚佛光山佛陀紀念館，在戶外的菩提廣場共同舉行「宗教聯誼會」，讓神明與諸佛菩薩相會，同時民間的這些信徒及主事們，大家也都能夠互相彼此交流。

由於全球新冠肺炎疫情嚴峻，舉世各地都需要諸佛菩薩的福佑加持，信眾也需要民間神明來庇佑，在國內各宮廟殷切期待下，25日神明聯誼會將全程做好戴口罩、量體溫的防疫措施下熱鬧舉行。

今年參與活動的宮廟神尊，包含有媽祖、觀音佛祖、關聖帝君、土地公、三太子等，台灣最廣為人禮拜的菩薩和神明，都齊聚佛館，參加神明聯誼會。

當天活動還有萬人照相台及菩提廣場上精湛的陣頭表演，更有台灣知名傳統布袋戲團–人間國寶黃俊雄布袋戲團、小西園布袋戲團，為神明及信眾演出二齣精采的戲碼，信眾到佛館巡禮，也可以至各殿堂參拜領平安符，祈願在新的一年，心靈能更安定、身心自在。

(中時 )